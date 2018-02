ASM : Raggi déclare la guerre à l'OL et l'OM !

Dans : Monaco, Ligue 1, OL, OM.

L'AS Monaco a envoyé un message à l'OM et l'OL en balayant Dijon vendredi soir à Louis II. Avec ce large succès, les champions de France en titre confirment qu'ils ont retrouvé leur meilleur niveau, et forcément du côté de Marseille et de Lyon on sait qu'il faudra réussir un parcours parfait jusqu'à la 38e journée pour espérer repasser devant les joueurs de Leonardo Jardim. Et comme si la réalité du terrain ne suffisait pas, Andrea Raggi a été très clair après la victoire face au DFCO.

« On s'est bien défendu. Cette fois, c'est Lyon et Marseille qui ont la pression. En ce moment, on joue avec beaucoup de confiance car on sait qu'on peut marquer n'importe quand. Mais il faudra rester concentré jusqu'à la fin. Tout est important dans le foot d'aujourd'hui à commencer par le goal-average. Surtout que le championnat est magnifique cette année. Le PSG est tout là-haut mais derrière, c'est la guerre pour la deuxième place », a lancé le capitaine de l'AS Monaco, histoire de ne pas laisser le moindre doute sur l'énorme motivation qui habite le club de la Principauté, longtemps donné comme distancé par l'OM et l'OL et qui désormais a pris les devants. Face à Bordeaux et Lille, Marseille et Lyon n'auront pas le droit à l'erreur.