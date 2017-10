ASM : Monaco gare de triage des joueurs, Vasilyev explique pourquoi

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’AS Monaco s’est séparée de plusieurs éléments forts de la saison dernière comme Valère Germain, Benjamin Mendy, Bernardo Silva ou encore Kylian Mbappé.

Pour combler ces départs, le club de la Principauté a recruté de jeunes joueurs à fort potentiel qui étaient très convoités en Europe. C’est notamment le cas de Yuri Tielemans et Keita Baldé, qui étaient dans le viseur de plusieurs cadors. Dans un entretien accordé au Telegraph, Vadim Vasilyev a avoué que l’ASM n’était qu’un tremplin pour ces jeunes joueurs. Un argument qui aura sans doute tendance à agacer les supporters monégasques, mais qui a fait mouche pour conclure ces deux arrivées prestigieuses.

« Ce n’est pas à cause de l’argent qu’ils sont venus à Monaco. C’est parce qu’ils savent que c’est le club parfait où ils peuvent continuer à grandir. Ils peuvent atteindre leur rêve de jouer pour un club de haut niveau. Tielemans ou Baldé Keita auraient pu choisir un club plus huppé mais ils connaissent notre argument de vente » a lancé le vice-président de l’ASM. A eux de briller comme l’ont fait les joueurs ayant décroché le titre de Champion de France afin de rallier les plus grosses formations européennes dans quelques années…