ASM : Monaco favori devant l'OM et l'OL, Riolo persiste et signe

Une semaine après la renversante victoire contre Lyon, l’AS Monaco a enchaîné avec un succès net et sans bavure face à Angers au Stade Raymond-Kopa (0-4). Suite au match nul de l’OM à Saint-Etienne, les hommes de Leonardo Jardim se sont emparés de la deuxième place. De quoi en faire (de nouveau) le favori pour cette place tant désirée que se disputent l’ASM, l’OM et l’OL ? Cela ne fait presque aucun doute pour Daniel Riolo, qui estime que la victoire monégasque face aux hommes de Bruno Genesio a tout changé en Ligue 1.

« 4-0 à Angers en soi, ce n’est pas un exploit dingue. Sauf que les gros scores, cette année, on n’y était plus habitué à Monaco. Certes, il y a eu le même à Sainté mi-décembre, mais globalement, on s’y attend moins cette saison avec cette ASM. Que ça arrive une semaine après le match fou contre l’OL n’est peut-être pas anodin. Cette victoire a revitalisé le groupe, c’est sûr. Et sur cette seconde partie de saison, il reste quand même encore 13 matchs, Monaco redevient favori pour la 2e place. Et il ne serait pas étonnant de voir briller les nouveaux qui jusque-là ont été moyens, Tielemans, Lopes, Jovetic… » a lancé Daniel Riolo. Reste désormais à voir comment l’OL et l’OM se comporteront dans les semaines à venir avec le retour de la Ligue Europa…