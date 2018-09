ASM : L’OM a provoqué la colère des supporters monégasques

Dans : Monaco, OM, Ligue 1.

Comme à son habitude, l’AS Monaco a encore chamboulé son effectif pendant le mercato estival. Et cela se ressent depuis le début de la saison.

Les Monégasques manquent d’automatisme et l’entraîneur Leonardo Jardim, bien que connu pour ses talents de magicien, aura besoin de temps pour trouver la bonne formule. Résultat, le vice-champion de France reste sur deux défaites en Ligue 1, dont la dernière à domicile contre l’Olympique de Marseille (2-3) avant la trêve. Peu réputé pour sa ferveur, le public de Louis-II n’a visiblement pas apprécié si l’on en croit Samuel Grandsir.

« L'AS Monaco est un grand club et les supporters attendent plus, a reconnu l’ancien ailier de Troyes interrogé par Goal. Ils veulent des résultats. Contre Marseille, c'était un derby. On voulait le gagner, nos supporters aussi. En ce moment, on n'est pas bien. C'est normal qu'on soit critiqué, mais il ne faut pas trop écouter, pas trop regarder. Je peux les comprendre, mais il faut rester patient. Nous les joueurs, on ne doit pas cogiter et apporter une réponse par les résultats. » Un succès face à l’Atlético Madrid mardi (21h) en Ligue des Champions serait parfait pour se faire pardonner.