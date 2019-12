ASM : Jardim la joue perso, le vestiaire lui fait payer cher

Dans : Monaco.

Annoncé sur la sellette, l’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim pourrait payer les mauvais résultats de son équipe. Mais aussi son manque de communication auprès de ses joueurs.

L’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim a-t-il encore ses destins entre les mains ? Rien n’est moins sûr avant la deuxième confrontation de la semaine contre Lille ce samedi soir en Ligue 1. Car après la lourde défaite à domicile (0-3) en Coupe de la Ligue mardi, le club de la Principauté a peut-être déjà pris sa décision. Le Portugais se dirige vers sa deuxième éviction en près d’un an. Et tant pis si la direction doit encore lui signer un énorme chèque. En effet, les dirigeants monégasques prépareraient l’après-Jardim, Laurent Blanc ayant déjà passé un entretien sur le Rocher.

Autant dire que son sort semble scellé, sachant que le Lusitanien ne bénéficie même pas du soutien de son groupe. Selon le journal L’Equipe, une large partie du vestiaire ne supporte plus les méthodes de Jardim. Le coach monégasque serait jugé trop distant et peu ouvert au dialogue. L’ancien entraîneur du Sporting Portugal avait pourtant accepté de passer à une défense à cinq à la demande de ses joueurs. Mais contre leur volonté, le technicien a récemment récupéré son 4-4-2, un schéma dans lequel les Monégasques se sentent plus fébriles. Certains diront donc que les joueurs ont déjà lâché et tourné la page Jardim…