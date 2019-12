ASM : Laurent Blanc favori pour succéder à Jardim

Dans : Monaco.

Le départ de Leonardo Jardim, qui n’a plus le soutien de ses dirigeants, ne fait guère de doute dans les prochains jours.

L’entraineur monégasque n’a pas réussi à redresser la barre après un début de saison difficile, et voit son équipe continuer à végéter dans le ventre mou de la Ligue 1, ce qui est assez incroyable à la vue de l’effectif à sa disposition. L'élimination pathétique en Coupe de la Ligue face à Lille a visiblement achevé son parcours sur le Rocher. Pendant la trêve, le Portugais va sauter et l’AS Monaco cherche déjà son remplaçant. Cela va même encore plus vite que prévu puisque Laurent Blanc a déjà passé un entretien en vue de reprendre enfin un poste, annonce Foot Mercato.

Depuis son départ du PSG en 2016, le « Président » a pris deux bonnes années sabbatiques, refusant quelques propositions pas à son goût, avant de faire savoir il y a quelques mois qu’il était prêt à remettre le pied à l’étrier. Mais de nombreuses places lui sont passés sous le nez, y compris celle d’entraineur de l’OL, qui lui a préféré Rudi Garcia. Mais comme souvent, Laurent Blanc ne sera pas tout seul pour récupérer une place aussi courtisée. Marcelino, très côté sur le marché des entraineurs, a été contacté, avec également l’avantage d’être libre depuis son limogeage de Valence en dépit de ses bons résultats. A noter que Monaco avait aussi contacté Julien Stéphan, en poste à Rennes, et qui respire un peu mieux avec les résultats en amélioration du club breton, même s’il ne semble pas avoir le total soutien de ses dirigeants.