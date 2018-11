ASM : Dugarry dégomme les starlettes de Monaco, ça fait très mal

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir en clôture de la 13e journée, il n’y a clairement pas eu match entre Monaco et le Paris Saint-Germain (0-4).

Les jeunes de l’ASM n’ont pas existé face aux hommes de Thomas Tuchel. Et si Christophe Dugarry comprend la différence de niveau et d’expérience entre les deux équipes, le consultant de RMC Sport n'arrive pas à expliquer le manque d’agressivité de l’avant dernier de Ligue 1 face au club de la capitale. Ainsi, le champion du monde 1998 a lâché un gros coup de gueule sur la prestation des joueurs de Thierry Henry, qu’il accuse d’être plus conquérants au moment d’aller acheter une belle voiture qu’au moment de stopper Neymar et Mbappé…

« Il n'y a pas un coup échangé, ils ont regardé les joueurs de Paris. Tu as la chance de jouer, donne tout ce que tu as. Tout le monde te sait perdant avec trois ou quatre buts d'écart. Joue ! Lâche-toi ! Mets des coups, de l'intensité, Je me souviens, je débutais, j'ai mis un coup de coude à Laurent Blanc, il m'a mis une tarte. Frotte-toi à des mecs comme ça ! Casoni, Di Meco te le diront, j'étais un petit con de 18 ans... Les coups de coude, je faisais n'importe quoi ! Les gars, arrêtez d'être dans votre confort. A 17-18 ans, ils ont déjà des salaires astronomiques et se prennent pour des stars. Il y a des blessés, une épidémie de choléra et tu as la chance de jouer contre le PSG. Bien sûr que cela fait peur de jouer contre Neymar mais tu préfères jouer face au PSG ou dans un match pourri de coupe contre une deuxième division ? Je ne comprends pas l'attitude de ces gamins. A 18 ans, ils vont s'acheter la plus belle voiture mais c'est une voiture d'homme. Donc comporte-toi comme un homme » s’est emporté Christophe Dugarry, jamais dans la retenue au moment de livrer le fond de sa pensée.