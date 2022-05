OM : Milik se demande s’il peut encore supporter Sampaoli

Dans : OM.

Emballé à l’idée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, qui plus est dans un Vélodrome bouillant, Arkadiusz Milik se verrait bien rester à l’Olympique de Marseille. Mais le Polonais s’interroge tout de même sur son avenir à cause de la cohabitation difficile avec l’entraîneur Jorge Sampaoli.

C’est l’un des feuilletons de la saison à l’Olympique de Marseille. Parfois absent du onze de départ, Arkadiusz Milik a publiquement remis en cause les choix de Jorge Sampaoli. L’attaquant marseillais ne comprenait pas comment l’entraîneur pouvait lui préférer l’utilisation d’un faux numéro 9. Le coach argentin était pourtant clair dans ses explications. Avec Dimitri Payet en pointe, du moins dans son schéma tactique, le technicien privilégie un joueur plus à l’aise dans la maîtrise du ballon.

De plus, RMC nous apprend que Jorge Sampaoli a été déçu par certaines performances d’Arkadiusz Milik dans des matchs importants contre l’Olympique Lyonnais (0-3) en championnat et le Feyenoord Rotterdam (0-0) en Ligue Europa Conférence. Des tensions sont donc apparues entre les deux hommes, avec Pablo Longoria au milieu pour tenter d’apaiser la situation. Le président du club phocéen a discuté avec le Polonais à plusieurs reprises, et notamment jeudi dernier lors d’un déjeuner auquel a participé un des agents de l’avant-centre.

La LdC et la CdM en vue

L’occasion pour Arkadiusz Milik d’évoquer son état d’esprit, lui qui se verrait bien rester la saison prochaine, surtout avec la perspective de jouer la Ligue des Champions dans un Vélodrome bouillant. De plus, changer de club avant la Coupe du monde 2022 ne serait pas forcément une bonne idée. Seulement voilà, l’ancien joueur de Naples s’interroge. Sera-t-il capable de supporter Jorge Sampaoli pour une nouvelle saison ? A l’heure actuelle, Arkadiusz Milik n’en est pas certain et attend de voir si de grands clubs frapperont à sa porte cet été.