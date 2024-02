OM ‍: Le Qatar renvoie Galtier en France avec plaisir

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Christophe Galtier a démarré un nouveau challenge il y a quelques semaines du côté d’Al-Duhail au Qatar. Et rien ne va plus pour l'ancien entraineur du LOSC ou encore du PSG, annoncé à l'OM pour la saison prochaine.

Après une expérience éreintante au PSG à bien des égards, Christophe Galtier a accepté de relever un nouveau challenge en rejoignant le Qatar et Al-Duhail. Mais l'ancien du club de la capitale n'y arrive plus. Ejecté de plusieurs compétitions, Al-Duhail a aussi beaucoup de mal en championnat. Si la mauvaise série continuait, on imagine assez mal Galtier rester en poste. La patience de ses dirigeants atteint ses limites, lui qui dispose dans son équipe de joueurs de grande qualité comme Philippe Coutinho, Lucas Verissimo, Ibrahima Diallo ou encore Isaac Lihadji.

Galtier, rien ne va plus au Qatar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Au total, après 12 rencontres disputées avec Al-Duhail, Christophe Galtier ne compte que 4 victoires pour déjà 7 revers. Le championnat reprendra ce dimanche face à Al-Arabi et une victoire est vivement espérée. A noter que l'ancien du PSG a beaucoup misé sur son aventure au Qatar pour reprendre du plaisir. Il a même décliné la possibilité de reprendre les rênes de l'OM pour terminer la saison, préférant tenir sa parole. Ceci étant, Galtier pourrait bel et bien devenir l'entraîneur des Phocéens l'été prochain.

Surtout si ses résultats restent mitigés avec le club qatari. On voit en effet mal la direction d'Al-Duhail le retenir. On en saura donc plus prochainement concernant Galtier, qui devra se remettre d'aplomb s'il acceptait le challenge phocéen, qui ne manquera pas de pression et d'ambition. Il devra aussi faire oublier son passé au PSG, lui qui s'était notamment pris le bec avec certains fans présents au Stade Vélodrome un soir de Classique la saison passée.