Lens tente un coup pour tromper Arsenal

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir, le RC Lens ira affronter Arsenal sur sa pelouse en Ligue des champions. Un défi de taille pour les hommes de Franck Haise.

Le RC Lens s'est bien repris en Ligue 1 depuis quelques semaines. Les Sang et Or ont parfaitement préparé leur déplacement mercredi soir prochain à Arsenal en Ligue des champions en balayant Clermont (3-0) samedi. La confiance est retrouvée et elle ne sera pas de trop avant un choc de cette taille, face à des Gunners leaders de leur groupe mais aussi de Premier League. Néanmoins, Lens avait créé la surprise lors de leur confrontation aller à Bollart en battant Arsenal. Un exploit est-il encore possible ? Franck Haise se veut très prudent...

Franck Haise ne veut pas se mettre de pression

Lors de quelques mots échangés avec Canal+, l'entraineur des Sang et Or a en effet donné la tendance avant cette rencontre de Ligue des champions. « J’attends d’avoir la capacité d’embêter à cette équipe. Ce sont des adversaires qui ne laissent pas de places à l’approximation. On sait qu’on n’est pas à ce niveau-là. On a réussi à se hisser à ce niveau et même un peu au-delà au match aller. On verra ce qu’il se passera au match retour », a notamment indiqué Franck Haise, qui ne veut pas se mettre trop de pression à l'Emirates Stadium. Pour autant, Lens serait bien inspiré de glaner des points à Londres pour encore croire en ses chances de qualification avant la dernière journée de Ligue des champions, qui l'opposera au FC Séville à Bollaert. La confiance est un peu revenue pour y croire même si la mission s'annonce ardue et ça, Franck Haise le sait bien même si ses joueurs auront sans doute une motivation décuplée contre les Gunners.