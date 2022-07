Le PSG décisif dans le mercato de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Toujours à la recherche d’un milieu défensif au mercato, l’OM est très intéressé par le profil de Jordan Veretout.

Comme indiqué par le journal L’Equipe il y a une semaine, l’international français de la Roma est la priorité de l’Olympique de Marseille au milieu de terrain. Pablo Longoria, qui vient de finaliser la venue de Nuno Tavares en prêt et qui travaille d’arrache-pied pour recruter Alexis Sanchez, n’oublie pas qu’il manque encore un milieu défensif dans l’effectif afin de compenser numériquement le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. Ce vendredi, Il Messaggero en Italie confirme que la priorité de l’OM à ce poste est Jordan Veretout. Mais tandis que les positions de la Roma et de Marseille ne sont pas si éloignées, le deal est en stand-by. Et pour cause, José Mourinho veut finaliser le transfert d’un milieu de terrain avant de valider le départ de Jordan Veretout.

Rome veut d'abord recruter Wijnaldum

Ce n’est un secret pour personne, la priorité de l’AS Roma à ce poste se nomme Georginio Wijnaldum, lequel fait partie des indésirables du Paris Saint-Germain cet été. Mais comme indiqué par ailleurs, les négociations bloquent entre le club parisien et les dirigeants romains. Un accord a été trouvé sur le principe pour un prêt avec obligation d’achat de Wijnaldum, mais les discussions bloquent au sujet de la prise en charge du salaire de l’ancien milieu de terrain de Liverpool. De plus, les discussions sont compliquées par l’existence d’un bonus de 3 millions d’euros dans le contrat de Wijnaldum au PSG, un bonus que le Néerlandais doit toucher avant le 31 juillet. En Italie, on estime que l’optimisme est toujours de mise pour voir Wijnaldum signer à Rome, un transfert qui débloquerait sans doute la situation de Jordan Veretout. Il Messaggero croit savoir que l’OM propose 10 millions d’euros pour le Français tandis que la Roma aimerait récupérer 2 millions d’euros de plus. Un écart loin d’être insurmontable, d’autant que les deux clubs entretiennent de très bonnes relations après les transferts de Pau Lopez et de Cengiz Ünder.