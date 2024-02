L’OM version Arabie saoudite, Zidane dit non ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane sur le banc du Vélodrome en cas de rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, c'est une piste qui a été plusieurs fois évoquée. Mais ce projet ne tente pas la légende du football français, même en cas de moyens colossaux pour le club marseillais.

Très discret devant les médias depuis le début de sa carrière, Zinedine Zidane a parfois du prendre la parole en raison de ses obligations comme joueur ou comme entraineur. Mais depuis qu’il a tout stoppé en 2021, « ZZ » se concentre sur sa vie de famille, ses associations et quelques apparitions pour la bonne cause. Mais ces derniers jours, une petite voix s’est faite entendre et notamment sur sa volonté de retrouver un banc de touche. Connaissant Zidane, ce ne sera pas n’importe lequel et cela sera soumis à un examen approfondi pour savoir si celui qui a mené le Real Madrid à trois victoires en Ligue des Champions aura les moyens de ses ambitions avec sa nouvelle équipe. Les choix sont très limités dans ce domaine, surtout que le vrai rêve du Ballon d’Or 1998 est de diriger l’équipe de France, et ce ne sera a priori pas possible avant la fin de la Coupe du monde 2026.

Zidane fait rêver de nombreux clubs

Le train du PSG est déjà passé sous son nez, et l’ancien maestro du Real Madrid a refusé cette possibilité. Son nom est désormais évoqué à la Juventus Turin, à Manchester United ou au Bayern Munich, même si la barrière de la langue, en Bavière comme en Angleterre, semble être un frein réel. Sur quel banc de touche pourrait donc s’asseoir Zidane la saison prochaine ? Et si l’OM tentait le coup en cas de rachat du club par l’Arabie Saoudite, avec des moyens pharaoniques à sa disposition. Un nouveau projet ambitieux, dans le club de sa ville pour qui il n’a jamais joué, avec un peuple qui serait à ses pieds d’entrée de jeu, difficile de rêver mieux pour redonner sa gloire à l’OM.

INEOS rêve encore de Zidane à Manchester United https://t.co/LZDprAnRCl — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2024

Et pourtant, selon le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, cette collaboration n’aura jamais lieu. En deux petites phrases glissées dans l’émission ‘L’Equipe de Greg’, le spécialiste a confirmé que Zidane rêvait de diriger les Bleus, mais que même si l’OM avait de gros moyens, il ne comptait pas diriger le club phocéen. « A part les Bleus, il irait où ? Le PSG il a refusé. L’OM avec des gros moyens ? Il n’irait pas », a assuré Loïc Tanzi, sans préciser si le climat sulfureux à Marseille l’empêche de relever ce défi. Une décision qui ne serait toutefois pas étonnante, puisque c’est aussi dans son désir de progresser au calme et sans sentir le souffle de toute une ville que Zidane n’a jamais joué pour le club provençal au début de sa carrière. Cela ne l’empêche pas d’avoir un véritable statut de héros de la ville, et d’être l’entraineur de rêve de tout supporter de l’OM. Surtout en cas de rachat du club dans les mois à venir.