Des sifflets à la gloire, Balerdi devient trop grand pour l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parfois critiqué par les supporters marseillais, Leonardo Balerdi n’a jamais baissé les bras. Le défenseur central traverse une bonne période avec l’Olympique de Marseille. A tel point que son avenir pourrait se situer au sein d’une équipe plus ambitieuse.

Les sifflets du Vélodrome, Leonardo Balerdi les connaît par cœur. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille, capable de commettre des erreurs grossières à tout moment, n’a jamais été épargné par les supporters marseillais. Il n’empêche que l’Argentin a toujours su rebondir dans ce contexte qu’il affectionne. « Aujourd'hui je pense que je suis dans ma meilleure période à Marseille », a savouré l’Olympien dans un entretien accordé à Free Ligue 1.

QUELLE INTERVENTION DE BALERDI 💥🇦🇷 pic.twitter.com/uw59yn0srv — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 7, 2024

« J'ai évidemment vécu des moments difficiles, a-t-il avoué. Mais c'est ça le foot. Si tu veux jouer dans un club comme ça... Je viens de Boca Juniors, j'étais à Dortmund, j'ai toujours joué dans des clubs comme ça, où l'on est exigeant chaque jour. Aujourd'hui ça va, mais si je ne suis pas bon lors des deux prochains matchs, je retombe. Mais c'est aussi ce qui me plaît, c'est ce qui fait que je suis toujours à 100%. Bien sûr, les moments difficiles se ressentent plus qu'ailleurs. Mais on profite deux fois plus des beaux moments. »

Gasset voit grand pour Balerdi

Au-delà de la ferveur de son public, l’Olympique de Marseille offre aussi une certaine exposition à Leonardo Balerdi qui, selon Jean-Louis Gasset, possède les atouts pour viser plus haut.« Je n'en pense que du bien, a encensé l’entraîneur phocéen. C'est un guerrier. Il est fort aux duels, il va vite, il est bon de la tête. Il a parfois de petites absences mais ce sont des détails à régler. A 25 ans, jouer comme il joue à l'OM, il a un très bel avenir. »

En tant qu’ancien joueur de la Roma, l’international français Jordan Veretout est du même avis. « Je ne suis pas surpris par Leo, il progresse de jour en jour, il est serein, il nous donne confiance, a commenté le milieu de terrain. Il n'est pas embêté avec ses pieds, il est solide. S'il continue comme ça, il pourra faire une très grande carrière. » Et offrir la possibilité au président Pablo Longoria de réaliser une belle vente.