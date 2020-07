Mercato : Grbic signe à Lorient, les Merlus jubilent

Dans : Lorient.

Convoité par de nombreux clubs, Adrian Grbic s'est engagé avec le FC Lorient jusqu'en 2025.

Sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1 et même d'autres championnats européens, Adrian Grbic a finalement décidé de s'engager avec le club de Lorient qui retrouve l’élite cette saison. Agé de 23 ans, l’attaquant autrichien avait l’embarras du choix en quittant Clermont et c’est donc chez les Merlus qu’il a décidé de poursuivre sa carrière. « Je suis heureux et fier de rejoindre le FC Lorient. Ma volonté était de rester en France. Pour avoir suivi les Merlus la saison dernière, j’ai pu constater que c’était une formation qui jouait bien au football et qui a mérité sa montée en Ligue 1. Je suis ravi de faire partie de cette équipe aujourd’hui. Le projet et la cohérence du club, exposé notamment par le coach, le directeur sportif, le directeur général et le Président avec qui j’ai échangés à de nombreuses reprises, m’a beaucoup plu. Je m’engage dans un projet solide, en confiance, et je suis impatient de me mettre au travail avec le FC Lorient. Un beau défi s’annonce pour nous et j’ai hâte de le relever », a confié Adrian Grbic après avoir paraphé son contrat de cinq ans avec le promu breton.