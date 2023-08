PL ‍: Le successeur de Kane acheté en Ligue 1 ‍?

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Tottenham a une semaine pour recruter le successeur d’Harry Kane et selon la presse anglaise, les Spurs pourraient piocher en Ligue 1 puisque le profil de Jonathan David plait à l’état-major du club britannique.

Transféré au Bayern Munich pour un peu plus de 100 millions d’euros mi-août, Harry Kane n’a toujours pas été remplacé par les dirigeants de Tottenham. Les Spurs ont une semaine devant eux pour trouver le joueur idoine afin de compenser le départ du capitaine de la sélection anglaise. Dénicher un attaquant de niveau équivalent sera quasiment impossible mais pour Tottenham, l’enjeu est de recruter un buteur capable de vite s’adapter à la Premier League et de mettre entre 15 et 20 buts dès sa première saison.

JONATHAN DAVID POUR L'OUVERTURE DU SCORE VAMOOOOOOS 🦊#LOSCFCN 1-0 | 65'



Pour revoir le but sur @FreeLigue1 ⤵ — LOSC (@losclive) August 20, 2023

Un profil plait particulièrement à Tottenham… et il s’agit d’un joueur de Ligue 1. Selon les informations de Ben Jacobs relayées par Team Talk, les Spurs envisagent très sérieusement de se lancer à l’assaut de Jonathan David dans la dernière ligne droite du mercato. Auteur de 24 buts en championnat la saison dernière, l’international canadien a déjà été associé à Tottenham plus tôt dans le mercato mais finalement, l’état-major du club britannique n’était pas passé à l’assaut.

Une offre de 65 millions d'euros pour Jonathan David ?

Avec le départ d’Harry Kane au Bayern Munich, une offre pourrait rapidement être soumise au LOSC et les chiffres annoncés sont vertigineux puisque Tottenham envisagerait de poser 65 millions d’euros sur la table et rafler la mise. Le journaliste anglais ajoute que Jonathan David est « enthousiaste » à l’idée de quitter Lille pour rejoindre Tottenham, où son salaire ferait un sacré bond au passage. Reste maintenant à voir si le LOSC est ouvert à un départ de sa star aussi tard dans le mercato car de toute évidence, il sera complexe pour Olivier Létang de lui dénicher un successeur de niveau équivalent dans les tous derniers instants du mercato estival.