Officiel : José Fonte rejoint le LOSC

Dans : LOSC, Mercato.

Lille avait déjà confirmé l’information, la signature est désormais officielle. Le club nordiste a en effet annoncé l’arrivée de José Fonte. Le défenseur central de 34 ans a signé un contrat de deux saisons au LOSC qui était à la recherche d’un joueur expérimenté. De son côté, l’international portugais, champion d’Europe en France en 2016, se réjouit d’atterrir chez les Dogues et en Ligue 1.

« Je suis très fier de rejoindre le LOSC, un grand club français, a réagi Fonte sur le site officiel de son nouveau club. C’est pour moi un nouveau challenge, que j'espère plein de succès. Je connais déjà bien le club, notamment par l’intermédiaire de mon compatriote Edgar Ié qui joue déjà ici, et je suis régulièrement la Ligue 1 que j’estime être un championnat de très bon niveau. J’ai pu me renseigner sur les installations : le stade est magnifique et le Domaine de Luchin est un centre d'entraînement somptueux. Je vais tout donner pour aider le club du mieux possible dans son ambitieux projet. »