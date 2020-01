LOSC : Plus fort que les joueurs, MU veut Luis Campos

Dans : LOSC.

Homme fort du projet porté par Gérard Lopez à Lille depuis plusieurs mois, Luis Campos est un homme très convoité à travers l’Europe.

Il y a quelques semaines, un intérêt du Tottenham de José Mourinho pour le directeur sportif portugais filtrait. Mais dans L’Equipe, Luis Campos clamait haut et fort son envie de rester dans le Nord, où il pilote le mercato au côté de Christophe Galtier. « Ma relation avec Gérard change le scénario. Je suis conseiller mais nous avons une relation qui dépasse le cadre professionnel et enjambe la frontière de l’amitié. D’autre part, je pense que le LOSC a un énorme potentiel pour devenir encore plus compétitif en France et en Europe » expliquait-il notamment.

Des propos qui n’ont visiblement pas refroidi un autre de ses prétendants en Angleterre… à savoir Manchester United. Effectivement, The Sun affirme que le patron des Red Devils, à savoir Ed Woodward, aimerait beaucoup faire de Luis Campos le grand boss du mercato de Manchester United à compter de la saison prochaine. Reste à voir si cette belle proposition pourrait faire réfléchir Luis Campos, ou si le Portugais refusera cette nouvelle offre prestigieuse afin de poursuivre sa mission à Lille pour le plus grand bonheur de Gérard Lopez.