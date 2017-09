LOSC : Le clash Bielsa-Campos, Béria s'en réjouit

Dans : LOSC, Ligue 1.

Désormais directeur adjoint du football au LOSC, Franck Béria tente de minimiser la crise qui touche le club nordiste, 18e de Ligue 1 après 7 journées.

La mayonnaise ne prend pas au LOSC et le classement est sans appel pour la formation de Marcelo Bielsa. 18e au classement, décevants dans le jeu, les Dogues doivent se relever, et vite. Sur SFR Sport, Franck Béria a tenté d’expliquer les mauvais résultats du club. « La 18e place s'explique par la jeunesse de l'équipe et un manque d'expérience notamment mais le vécu va venir avec le temps » a confié l’ancien capitaine de Lille avant de parler des divergences désormais publiques entre Marcelo Bielsa et Luis Campos.

« Dans un club, comme n'importe où, il y a toujours des divergences de points de vue. Ça favorise l'échange et ces différences de points de vue permettent d'avoir un débat enrichissant. Comment ils vivent cette situation ? Comme des personnes professionnelles. Mes rapports avec Marcelo Bielsa sont classiques. On ne travaille ensemble que depuis deux mois donc je n'ai pas assez de recul pour dresser un bilan. Mais on parle beaucoup de lui, ce n'est pas moi qui vais vous le présenter » a-t-il confié au micro de la chaîne cryptée. Samedi soir, le LOSC se rend à Amiens avec un objectif clair : remporter les 3 points afin d’éviter une crise qui couve déjà en interne et dans les travées du Stade Pierre Mauroy.