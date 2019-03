LOSC : 50 ME ou rien, le mercato de Nicolas Pépé est lancé

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Avec déjà 16 buts marqués depuis le début de la saison en Ligue 1, Nicolas Pépé crève l’écran à Lille.

Fort logiquement, l’international ivoirien est d’ores et déjà dans le viseur des plus grands clubs européens en vue de la saison prochaine. Le PSG a manifesté son intérêt, tout comme le Bayern Munich, Arsenal, et bien d’autres clubs encore. Pour l’heure, l’ancien attaquant d’Angers reste focus sur le LOSC et sur l’objectif sportif des Dogues. Mais à l’issue de la saison, Nicolas Pépé devra évidemment trancher la question de son avenir. Une chose est sûre : il ne partira pas pour moins de 50 ME au mercato.

C’est tout du moins ce que Gérard Lopez a affirmé sur l’antenne de Canal Plus Sport. « S’il peut rester la saison prochaine ? Ça ne dépend pas que du club. Ça dépend aussi du joueur. Il mérite de jouer au plus haut niveau. On a des offres oui. En Angleterre, il y a des clubs. On a eu des offres à 50 ME. On ne prendra pas en dessous, on a même refusé 50. On a eu une offre de 80 en Chine avec un salaire mirobolant mais il n’a pas envie » a confié le propriétaire du LOSC, qui peut déjà se frotter les mains en pensant à la future vente de Nicolas Pépé…