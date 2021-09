LdC : Lille battu à coups de penalty

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Ligue des champions - 2e journée de la phase de groupe

Red Bull Arena - Salzbourg

RB Salzbourg bat Lille OSC :

Buts : Adeyemi (35e sp, 53e sp) pour Salzbourg, Yilmaz (63e) pour le LOSC

En déplacement à Salzbourg ce mercredi soir pour son deuxième match en Ligue des champions, le LOSC espérait confirmer le point pris contre Wolfsburg il y a deux semaines, mais c'est un scénario bien sévère qui s'est déroulé pour le champion de France en Autriche. En effet, Lille a d'abord été mené 2 à 0 après des penalties, dont un très discutable, transformés par Adeyemi (35e et 53e), et même si Yilmaz, aidé par une boulette du gardien de Salzbourg, a réduit l'addition (2-1, 62e), c'est bien le LOSC qui pointe à la dernière place de son groupe après deux journées, même si rien n'est perdu pour la formation française. Séville et Wolfsburg se sont en effet quittés sur un score de parité (1-1) et tout est encore à faire dans ce groupe.

Classement du Groupe G

1e. Salzbourg 4 pts

2e. FC Séville 2 pts

3. Wolfsburg 2 pts

4. Lille 1 pt