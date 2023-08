L1 ‍: L’Arabie Saoudite s’attaque à Jonathan David

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Annoncé sur le départ en début de mercato, Jonathan David n’a toujours pas fait l’objet d’une offre satisfaisante aux yeux des dirigeants de Lille. Une aubaine pour l’Arabie Saoudite, qui veut attirer le buteur canadien.

Joueur de Lille ayant la plus grosse valeur marchande, Jonathan David n’est toujours pas parti à une semaine du début du championnat. Plus les semaines passent, plus il devient probable de voir l’international canadien rester pour une troisième saison dans le Nord. Les clubs de Premier League n’ont pas fait sauter la banque pour le recruter et sa valeur marchande est trop élevée pour des clubs de Série A ou de Liga dans leur grande majorité. Une aubaine… pour l’Arabie Saoudite. Alors que cette piste n’avait pas été évoquée jusqu’à présent, Sky Sports nous apprend que les Saoudiens vont tenter le coup Jonathan David dans les jours à venir.

Jonathan David refuse l'Arabie Saoudite pour l'instant

Le média indique que Al-Hilal tente actuellement de recruter le meilleur buteur du LOSC. Le contact serait d’ores et déjà établi entre les deux clubs… mais l’opération a très peu de chances de se conclure. En effet, l’ancien attaquant de La Gantoise a d’ores et déjà fait savoir à sa direction ainsi qu’à ses agents qu’il n’avait aucunement l’intention de signer en Arabie Saoudite à seulement 24 ans malgré le salaire colossal estimé à 12 millions d’euros que lui proposaient les Saoudiens. Une bonne nouvelle pour les supporters du LOSC, qui devraient donc conserver leur attaquant une saison de plus. Al-Hilal n’a toutefois pas (encore) dit son dernier mot et compte bien revenir à la charge avec un objectif bien précis : recruter Jonathan David pour l’associer à Moussa Marega et à Malcom sur le front de leur attaque.