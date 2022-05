L1 : Jocelyn Gourvennec brutalement viré par Lille ?

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

A trois journées de la fin du championnat, Lille, dixième, est dans le ventre-mou du classement et n’a plus rien à jouer.

En dehors de la parenthèse européenne avec un huitième de finale honorable de Ligue des Champions, la saison de Lille n’a jamais vraiment décollé. Rapidement largué dans la course au podium, le LOSC pensait tout de même se battre au minimum pour l’Europa League Conférence jusqu’à la fin de la saison. Ce ne sera pas le cas dans la mesure où les Dogues accusent un retard bien trop important sur Strasbourg, Nice, Lyon, Lens et les autres concurrents au top 5. Choisi par Olivier Létang pour succéder à Christophe Galtier, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec n’a pas pleinement répondu aux attentes. Par conséquent, le voilà qu’il se retrouve menacé au terme de sa première saison dans le Nord selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter.

Jocelyn Gourvennec très menacé à Lille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

« Jocelyn Gourvennec est sur la sellette » a annoncé l’insider sur Twitter avant de poursuivre. « Pas du tout certain de voir l’actuel coach lillois sur le banc la saison prochaine… la réflexion est en cours » a-t-il publié, doutant très grandement de la présence de Jocelyn Gourvennec à Lille la saison prochaine. La décision sera forcément difficile à prendre pour Olivier Létang ainsi que pour les dirigeants du LOSC, qui savaient que cette saison post-titre de champion de France serait difficile, peu importe l’entraîneur. Mais en interne à Lille, on estime que Jocelyn Gourvennec aurait dû mieux faire au vu de l’effectif qui était à la disposition. Il faut dire que le LOSC a consenti de gros efforts afin de conserver une équipe cohérente l’été dernier, malgré les nombreuses sollicitations pour les joueurs récemment titrés tels que Sven Botman, Renato Sanches ou encore Jonathan David et Burak Yilmaz. Malgré les efforts de la direction, Lille a réalisé une saison bien trop décevante et c’est donc Jocelyn Gourvennec qui pourrait en payer le prix fort cet été.