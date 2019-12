SCO : Santamaria sur le départ au mercato, à une condition

Dans : SCO.

Comme chaque saison, le SCO d’Angers réalise des miracles en Ligue 1.

Avec un budget parmi les plus petits de l’élite, le club d’Anjou perd régulièrement ses meilleurs joueurs, mais se maintient de plus en plus facilement. Et cette saison, la formation de Stéphane Moulin a même occupé la deuxième place du classement, avant de renter un peu dans le rang. Une réussite possible grâce à des joueurs qui grandissent avec le club, à l’image de Baptiste Santamaria. A 24 ans, le milieu de terrain arrivé de Tours en 2016 est devenu l’un des cadres du SCO, et avait même été courtisé par Aston Villa l’été dernier. Le club de Birmingham était monté jusqu’à 10 ME, sans parvenir à faire craquer Angers.

Retenu par ses dirigeants, Santamaria est de nouveau sur le départ. Selon nos informations, le milieu de terrain demandera à quitter le club angevin à une condition : qu’il fasse l’objet d’une offre de la part d’un club qui dispute une Coupe d’Europe, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions. De quoi assurer un montant de transfert important pour Angers, et une destination qui tente réellement Baptiste Santamaria, désireux d’aller voir encore plus haut cet hiver si l’occasion se présente.