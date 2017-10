SCO : Moulin a vu un Angers « inadmissible » contre l'OL

Dans : SCO, Ligue 1, OL.

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après le nul contre l'OL (3-3) : « Il faut savoir relativiser avec beaucoup d'objectivité l'issue de ce match parce qu'il aurait pu être plié à la mi-temps. On rentre à 3-1, ça aurait pu être pire, on se donne quand même une chance et il y a une première fois où il faut lever la voix dans le vestiaire pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience. On a raté notre match contre Metz, on a raté notre première mi-temps contre Lyon, ça fait deux fois de suite à domicile. Ce n'est pas concevable, c'est inadmissible, même si l'adversaire est plus fort que nous, on le sait, mais il n'était pas question qu'on quitte le stade avec ce qu'on a montré à l'issue de la première mi-temps. On s'est remis à l'endroit et j'ai apprécié vraiment la seconde période qui était d'un tout autre niveau, certes avec une supériorité numérique, mais je pense que même sans ça ils auraient souffert. Je ne dis pas qu'on serait revenus, mais on a attaqué la mi-temps avec un esprit différent qui est le nôtre. Avoir cet esprit de reconquête, c'est important, mais le mettre en application c'est plus difficile et on a réussi ».