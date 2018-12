SCO : Lesé par la Ligue, Angers demande des explications

Dans : SCO, Ligue 1.

Des matchs reportés à cause du mouvement des « Gilets Jaunes », le sujet commence sérieusement à agacer en Ligue 1.

Après les critiques du président de Montpellier Laurent Nicollin, la Ligue de Football Professionnel est désormais pointée du doigt à Angers. En effet, le SCO a vu ses rencontres face à Bordeaux et Amiens reportées, pendant que certains concurrents sont autorisés à jouer. Résultat, « le classement ne veut plus rien dire », peste Stéphane Moulin, pas emballé à l’idée de recevoir l’Olympique de Marseille le 22 décembre, après 18 jours sans compétition. L’entraîneur angevin veut donc savoir pourquoi la LFP n’a pas tout simplement décalé les 17e et 18e journée de championnat.

« Il y a un manque d’équité sportive, a dénoncé le technicien dans des propos relayés par Ouest-France. À partir du moment où c’est un problème d’ordre national, ce serait bien que les décisions soient les mêmes pour tout le monde, car on participe à une seule et même compétition. Là, on n’est pas tous logé à la même enseigne. Il n’y a pas d’uniformisation dans les décisions qui sont prises. J’aimerais bien qu’on m’explique pourquoi on joue à un endroit et pas à un autre. » Pour rappel, la Ligue laisse les Préfectures locales décider du sort des matchs.