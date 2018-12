MHSC : Affronter l'OL 18 jours plus tard, merci les Gilets Jaunes...

Dans : MHSC, OL, Ligue 1.

Pour la deuxième semaine consécutive, les manifestations des Gilets Jaunes provoquent des reports de matchs de Ligue 1.

Parmi les équipes concernées, Montpellier comptera deux matchs en retard à la fin du week-end. Pour rappel, sa rencontre face au Paris Saint-Germain a été reprogrammée le 15 janvier, tandis que son déplacement à Nantes attend une nouvelle date. Une situation inconfortable pour le président Laurent Nicollin, en désaccord avec la Ligue de Football Professionnel.

« C'est emmerdant, a réagi le patron du MHSC contacté par le Midi Libre. On a deux matchs reportés, et peut-être trois, quatre... Notre saison, avec deux matchs de retard, elle est morte. On fera comme on peut. Il vaut mieux jouer les matchs qu’avoir des matchs reportés, mais c’est comme ça. » D’autant que Montpellier, dont le dernier match remonte au 4 décembre face à Lille (0-1), devra patienter jusqu’au 22 décembre pour retrouver les pelouses de Ligue 1, et face à un concurrent direct.

« C’est l’éternel problème »

« On va jouer l’Olympique Lyonnais sans aucun rythme, on fera le maximum. On a essayé de trouver des solutions, je peux comprendre qu’il y ait des choses plus importantes, mais bon, les autres jouent et nous on ne joue pas, c’est l’éternel problème », a regretté Laurent Nicollin, qui risque de pousser un sacré coup de gueule si son club dégringole au classement.