SCO : Angers a eu un trou noir

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur d’Angers après la défaite à Montpellier) : « On a fait une bonne première période et rentrer à 1-1 était très frustrant. Je suis en revanche très déçu de notre 2e période car on s’est arrêté de jouer et on l’a payé. Je n’ai pas d’explication à ça. Certainement que Montpellier y est pour quelque chose aussi mais nous, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait. On a était audacieux et enthousiaste en première période et inoffensif en seconde. C’est regrettable »