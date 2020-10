SCO : 7 mois de prison avec sursis pour Bahoken dans deux affaires

Dans : SCO.

Dans le cadre d'une comparution par reconnaissance préalable de culpabilité, Stéphane Bahoken a été condamné à quatre et trois mois de prison avec sursis ce mercredi à Angers.

Interpellé en début de semaine pour des menaces à l'encontre de son ex-compagne, et des faits anciens de violence dans le passé, Stéphane Bahoken a reconnu les faits et a accepté la procédure par comparution par reconnaissance préalable de culpabilité. A cette affaire, s'ajoutait celle intervenue l'été dernier, lorsque le joueur du SCO Angers avait été interpellé pour une conduite dangereuse, alors qu'il avait doublé de manière musclée le véhicule d'un policier en civil. Au final, Stéphane Bahoken a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour la première affaire et trois, toujours avec du sursis, pour la seconde. De plus, le permis de conduire du footballeur a été suspendu pour trois mois.