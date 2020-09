Officiel : Diony quitte l'ASSE et signe à Angers

Dans : SCO.

A la recherche d’un avant-centre, le SCO d’Angers a officialisé ce jeudi la signature de Loïs Diony en provenance de l’ASSE.

L’ancien attaquant de Dijon a été libéré par Saint-Etienne, qui a néanmoins inclus un pourcentage à la revente dans le deal avec Angers. « Angers SCO a opté, avec Loïs Diony, pour un joueur d’expérience, habitué aux enjeux de la Ligue 1 Uber Eats. Formé aux Girondins de Bordeaux, le Martiniquais attendra 2014 et le DFCO pour signer son premier contrat pro. En Bourgogne, il peine dans un premier temps à s’imposer mais persévère et constitue un acteur majeur de la montée du club en Ligue 1 Uber Eats au printemps 2016. En 2017, Diony rejoint Saint-Étienne, sans succès sur le plan comptable. L’ASSE tente alors de le prêter à Bristol, club avec lequel il ne disputera que sept rencontres. Lors de la saison 2018-2019, son retour de prêt chez les Verts est plus concluant, et Diony inscrit alors 5 buts et délivre une passe décisive en 30 matchs, dont 19 en tant que titulaire » détaille le club angevin sur son site officiel.