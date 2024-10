La France sans Kanté et Mbappé, Deschamps innove

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Un mois après le dernier rassemblement, les Bleus de l'Equipe de France vont se retrouver à nouveau au mois d’octobre dans le but de disputer deux nouvelles rencontres de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique. La première rencontre aura lieu à Budapest le jeudi 10 octobre et quatre jours plus tard, le match retour contre les Diables Rouges aura lieu à Bruxelles, le lundi 14 octobre. Les deux coups d’envoi sont prévus à 20h45.

Pour ces deux rencontres officielles, le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de convoquer un groupe de 23 joueurs :

Gardiens : Areola, Maignan, Samba

Défenseurs : Clauss, Digne, W.Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Milieux : Camavinga, Y. Fofana, Guendouzi, Koné, Tchouaméni, Zaïre-Emery



Attaquants : Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise, M. Thuram

Il s’agit de la première liste donnée par Deschamps après l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, et aucune surprise majeure n’est à noter. Déjà convoqué en septembre, Michael Olise enchaîne, tandis que Kylian Mbappé, gêné par une blessure musculaire ces derniers jours, n’a pas été retenu malgré son entrée en jeu sur la pelouse du LOSC en Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 poursuivra sa remise en forme avec le Real Madrid ces prochains jours. N'Golo Kanté, blessé dans la semaine, n'est pas non plus présent.