EdF ‍: Barcola buteur le plus rapide des Bleus ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

En ouvrant le score après seulement 13 secondes contre l'Italie, Bradley Barcola a marqué doublement l'Histoire. Il a inscrit son premier but en carrière chez les Bleus mais il a surtout battu le record du but le plus rapide marqué par l'Equipe de France. L'ancienne marque datait du 30 mars 1991, déjà au Parc des Princes. Franck Sauzée avait mis 34 secondes pour tromper le gardien albanais lors des éliminatoires de l'Euro 1992. En l'espace de quelques mois, la France a ainsi marqué et concédé (8 secondes contre l'Allemagne en mars) les buts les plus rapides de son histoire.