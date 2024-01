TV ‍: Rennes - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Considérée comme la grande affiche des 16es de finale de la Coupe de France, le choc entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille sera intéressant à suivre.

Quelle heure pour Rennes – OM ?

Comme la saison passée, Rennes et Marseille vont se retrouver pour les 16es de finale de la Coupe de France. Mais si l’OM l’avait emporté au Vélodrome en 2023, ce SRFC-OM version 2024 se jouera en Bretagne. Puisque ce match se disputera effectivement au Roazhon Park ce dimanche 21 janvier à 21h05.

Sur quelles chaînes suivre Rennes – OM ?

Qui dit affiche du dimanche soir, dit match en clair pour Rennes-Marseille. Car si tous les autres matchs de ce nouveau tour de Coupe de France seront diffusés sur une chaîne payante, ce choc sera proposé au plus grand nombre sachant qu’il sera diffusé sur France 3, en plus de beIN Sports 1.

Les compos probables de Rennes – OM :

En net regain de forme depuis le retour de Julien Stéphan sur son banc de touche, Rennes reste sur trois victoires de suite, dont deux en ce début d’année. Mais après avoir affronté Guingamp (L2) au tour précédent, c’est un gros calibre qui se dresse devant le SRFC dès les 16es de finale avec la réception de Marseille. Pour ce match, Stéphan sera privé de Matic ou Wooh.

La compo probable de Rennes : Gallon - Guélé Doué, Omari, Theate, Truffert - Santamaria, Le Fée - Bourigeaud, Désiré Doué, Terrier - Kalimuendo.

En quête d’un trophée depuis plus de dix ans, le club phocéen veut poursuivre sa route le plus loin possible en Coupe de France. Mais pour cela, Marseille devra se défaire de Rennes, comme la saison passée au même stade de la compétition. Pour remplir sa mission, Gennaro Gattuso sera privé de nombreux joueurs, comme Harit, Ounahi, Rongier, Mbemba, Sarr ou Ndiaye. Par contre, la nouvelle recrue Garcia sera de la partie.

La compo probable de l’OM : Blanco - Meité, Balerdi, Gigot - Clauss, Veretout, Nadir, Onana, Garcia - Vitinha, Aubameyang.