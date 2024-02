CdF ‍: Tirage au sort ce vendredi

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais est le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, et attend désormais de savoir quels seront les trois autres participants au dernier carré. Le match entre Rouen et Valenciennes se déroulera ce mercredi, tandis que Rennes jouera au Puy ce jeudi. Le match entre le PSG et Nice se disputera lui le 13 mars. Mais dès ce vendredi 1er mars, le tirage au sort des demi-finales aura lieu. Il aura lieu à partir de 20h00 dans l’émission Tout le Sport à partir de 20h00.