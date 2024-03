CdF ‍: Rennes met fin au rêve du Puy

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Rennes a fait le métier face au Puy, qui évolue en N2. Les Bretons valident leur billet pour les demi-finales grâce à un succès 3-1 sur le terrain de Saint-Etienne.

Le Stade Rennais s’est montré sans pitié avec le Petit Poucet de la compétition, porté par tout un public qui avait bien garni le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Mais malgré des premières minutes favorables aux pensionnaires de National 2, le club breton est passé devant rapidement grâce à une tête de Théate sur corner (0-1, 9e). Cela mettait un terrible coup derrière la tête des locaux, pas loin d’encaisser un second but qui ferait encore plus mal à plusieurs reprises.

Mais l’espoir était toujours là tant que le score n’évoluait pas. Ce qui allait être le cas en début de deuxième période, avec un pénalty obtenu par Truffert sur une légère faute sur son pied d’appui, et transformé barre rentrante par Bourigeaud (0-2, 49e). Alors que Rennes semblait parti pour dérouler, Le Puy réduisait le score sur une belle action collective conclue par Adinany (1-2, 61e). Cela débouchait sur quelques minutes délicates pour le pensionnaire de Ligue 1, qui finissait par se mettre à l’abri grâce au but de l’inévitable Bourigeaud d’une frappe précise (1-3, 82e).

Dans sa longue série positive de ces dernières semaines, Rennes valide donc son billet pour les demi-finales de la Coupe de France où il rejoint Valenciennes et Lyon, en attendant de savoir qui complètera ce carré entre le PSG et Nice.