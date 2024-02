CdF ‍: Valenciennes stoppe l'aventure de Rouen

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, quart de finale

Stade Robert-Diochon

Rouen-Valenciennes 1-1 (2 tab à 4)

Buts : Loppy (90e+1) pour Rouen ; Oyewusi (26e) pour Valenciennes

Rouen et Valenciennes se sont quittés sur un match nul 1-1 à l'issue d'un match dominé par Rouen. Pour la troisième fois d'affilée, Rouen est allé aux tirs au but. Cette fois-ci, cela ne passait pas.

Tombeur de Toulouse et Monaco, Rouen pouvait être optimiste avant de retrouver le dernier de Ligue 2 Valenciennes. Si les Normands dominaient les débats, le VAFC frappait en premier grâce à une belle tête d'Oyewusi. En seconde période, VA gérait son avance. Un peu trop d'ailleurs au vu de la domination de Rouen. Valenciennes payait cette passivité en concédant un penalty au début des arrêts de jeu pour une faute de Knockaert. Louchet arrêtait le tir de Loppy mais ce dernier mettait le ballon au fond dans un second temps. Après 10 minutes d'arrêts de jeu, les deux formations allaient aux tirs au but.

Le gardien valenciennois Louchet arrêtait le premier tir rouannais de Sahloune. Aggoune lui répondait en arrêtant le tir du deuxième valenciennois Venema. Sur le troisième tir, le Rouannais Allée trouvait la barre transversale. C'était l'échec de trop. Lilepo marquait le cinquième tir au but et qualifiait Valenciennes pour les demi-finales de la Coupe de France. Une première depuis 54 ans pour le VAFC.