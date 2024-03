CdF ‍: La finale de la Coupe de France se jouera à Lille

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Comme pressenti depuis quelques semaines, le stade de Lille recevra bel et bien la finale de la Coupe de France en cette année 2024. Le Stade de France n’étant pas disponible à cause des Jeux Olympiques qui se préparent du côté de Paris, plusieurs stades étaient en lice pour recevoir la finale. Si le Groupama Stadium et le Vélodrome ont été évoqués, ce sera finalement du côté de la Decathlon Arena du LOSC que la succession de Toulouse se jouera en fin de saison.

La finale de la Coupe de France 2024 se disputera à 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒆, le samedi 25 mai ! 🔥 pic.twitter.com/gsZBNWYtZz — Coupe de France (@coupedefrance) March 7, 2024

« Le Comité exécutif de la FFF a désigné la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille (Nord/Hauts-de-France), pour être le théâtre de la finale de l'édition 2023-2024 de la Coupe de France (Trophée Charles-Simon), prévue le samedi 25 mai prochain. Cette 106e finale (pour 107 éditions) sera ainsi historique. Lille deviendra en effet la première ville de province à recevoir la finale de la Coupe de France depuis le coup d'envoi de l'épreuve en 1917-1918. Toutes les précédentes ont eu lieu à Paris ou dans sa proche banlieue (Colombes, Saint-Denis, Saint-Ouen). Inauguré le 17 août 2012, la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy dispose d'une capacité de 50 100 places et est équipé d'une toiture amovible », a annoncé ce jeudi soir la FFF sur son site officiel. Alors que les demie-finales OL - Valenciennes et Nice ou PSG - Rennes se joueront début avril, les supporters des clubs en question peuvent donc commencer à préparer un voyage dans le Nord de la France pour vivre une finale.