CdF ‍: Un problème sidérant touche le Petit Poucet lyonnais

Par Guillaume Conte

L'AS Saint-Priest, équipe de National 3 encore en course en Coupe de France, ne pourra pas recevoir Valenciennes en 1/8e de finale. Et a pour le moment zéro solution de repli.

Petit Poucet de la compétition et qualifié pour les 1/8e de finale de la Coupe de France, l’AS Saint-Priest a appris, au lendemain de sa qualification et du tirage au sort, qu’il ne pourrait pas jouer ce match contre Valenciennes (Ligue 2) à domicile. La FFF a fait savoir que le stade Jacques-Joly où la formation de National 3 vient de terrasser Romorantin était trop petit pour accueillir un match de ce niveau de compétition. Malgré les 3000 places que peut contenir cette enceinte, avec plusieurs rangs en pourtour et pas forcément uniquement en tribunes, cette décision provoque de sérieuses conséquences pour le club rhodanien. En effet, aucun autre stade du coin ne possède une capacité supérieure, si ce n’est le Groupama Stadium qui sera utilisé par l’OL bien évidemment.

Pas de stade disponible dans le Rhône

Coupe de France : aberrant mais... l’AS Saint-Priest ne pourra pas affronter Valenciennes dans le Rhône en 8e de finale. Trois options de repli : dans le 38, le 01... ou au stade du Hainauthttps://t.co/brDbG2zuX0 — Arnaud Clement (@NanoClmnt) January 22, 2024

Les moyens de repli sont inexistants et Saint-Priest ne devrait donc pas disputer cette rencontre dans son département. Deux solutions d’exil sont possibles, avec Bourg-en-Bresse et Bourgoin, qui possèdent deux stades de plus de 5000 places afin de pouvoir accueillir cette rencontre. Encore faut-il, d’ici mercredi soir, trouver un accord pour utiliser les installations et aussi sur le plan financier, ce qui laisse peu de marge de discussions. Une situation pesante pour le club amateur, qui n’aura pas d’autres choix que d’inverser la rencontre si aucune solution n’était proposée avant mercredi soir à la FFF. De quoi en tout cas priver Saint-Priest d’une bonne partie de son public, surtout que les matchs auront lieu en soirée et en semaine lors du mois de février, ce qui n’est pas l’idéal pour la mobilisation.