CdF ‍: Programme des demies, le match de l'OL ne sera pas en clair

Par Guillaume Conte

La commission des compétitions a délivré son verdict, et la demi-finale de Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et Valenciennes aura lieu le mardi 2 avril à 20h45. Un match qui sera diffusé sur BeIN Sports mais pas en clair sur France Télévisions, qui a préféré l’éventuelle demi-finale entre le PSG ou Nice, et le Stade Rennais. Cette rencontre aura lieu le lendemain, le mercredi 3 avril à 21h10 à l’Allianz Riviera ou au Parc des Princes et sera retransmise par France 3.