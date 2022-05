Stéphanie Frappart, la polémique éclate après Nantes-Nice

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Déjà guère appréciée des supporters niçois, Stéphanie Frappart a encore une fois agacé les Azuréens en accordant le penalty qui a permis à Nantes de gagner l'édition 2022 de la Coupe de France.

C’est peu dire que du côté de Nice, on n’avait pas compris la désignation de Stéphanie Frappart pour arbitrer la finale de la coupe de France, la seule femme qui officie en Ligue 1 ayant eu des « soucis » avec Christophe Galtier et le Gym à deux reprises cette saison en championnat. Mais la FFF et la direction nationale de l’arbitrage n’ont pas voulu céder et c’est donc l’officielle Française qui était au sifflet ce samedi soir au Stade de France à l’occasion de la finale de la Coupe de France contre Nantes. Et c’était presque écrit d’avance, c’est sur un penalty consécutif à une main d’Hicham Boudaoui dans la surface, suite à un centre de Quentin Merlin, que Ludovic Blas marquait le but victorieux des Canaris. Un penalty totalement justifié pour les uns, et scandaleux pour les autres.

Stéphanie Frappart agace pas mal de monde

Stéphanie Frappart est élue Canaris de la saison 21/22 ! 💛💚 pic.twitter.com/tnhusdxsbu — Paol (@PaolSRFC) May 7, 2022

Sur les réseaux sociaux, la polémique a vite pris de l'ampleur. « Si les instances du football français veulent vraiment mettre en avant la mixité… que des femmes compétentes arbitrent rapidement en Ligue 1. Madame Frappart fait un mal fou à la cause, un mal fou à l’arbitrage français…Que les instances se réveillent », a par exemple lancé Mohamed Toubacher-Ter, tandis que Florian Gazan n'était pas plus tendre avec l'arbitre de la finale : « Non pas un penalty comme ça dans cette finale super agréable jusque là. Marre de ces décisions arbitraires sur des mains à bout portant ! Pas merci Mme Frappart ». D'autres supporters niçois faisaient de Stéphanie Frappart le meilleur Canari de la saison 2021-2022. Sur France 2, Eric Roy, consultant pour cette finale, était sans pitié avec l'arbitre, provoquant même la colère de téléspectateurs neutres, qui estimaient que l'ancien joueur et entraîneur de Nice avait perdu tout sens de la mesure dans son analyse.