Rongier prévient le PSG, l'OM va mettre le feu

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Ce mercredi 8 février, l'OM accueille le PSG au stade Vélodrome en huitième de finale de la Coupe de France. Un match décisif dans la saison des deux clubs avec l'absence de Kylian Mbappé. Mais pour Valentin Rongier, il ne faut pas se focaliser sur l'attaquant français.

Les Marseillais ont perdu le premier classique de la saison. Ils vont avoir l'opportunité de se venger lors de ce match de Coupe de France. Un match où le PSG va devoir se passer de Kylian Mbappé, blessé contre Montpellier en championnat. Pour Valentin Rongier, présent en conférence de presse, l'absence du joueur de 24 ans n'est pas une raison pour baisser sa garde. Paris reste dangereux. « Forcément ça sera différent sans lui, c’est une bonne chose pour nous, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres joueurs chez eux dangereux en contre-attaque » a confié le milieu de terrain de l'OM.

Rongier a la recette pour battre le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Deuxième de Ligue 1, l'OM affiche clairement ses ambitions et souhaite mettre fin à une disette de plus de dix ans sans titre. Pour y parvenir, il faudra écarter le PSG, grandissime favori de la Coupe de France. Valentin Rongier lance les hostilités, Marseille sera prêt à partir à la guerre face à un PSG moins en forme ces derniers temps et avec une tactique pour déséquilibrer le club de la capitale. « Face à Paris, on ne changera pas notre façon de jouer. On presse haut. On va devoir faire attention aux contre-attaques en gardant un équilibre en défense. On ne se dit pas qu’on va affronter un PSG moins en forme, on se dit que va être dur mais qu’on en est capable. Et on ne va pas changer notre façon de jouer » a déclaré l'ancien capitaine du FC Nantes. Paris est prévenu, avec ou sans Kylian Mbappé, gagner ce match à Marseille ne sera pas aisé.