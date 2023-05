Pour Aulas, l’OL féminin remporte la Coupe de France

Dans : Coupe de France.

Par Eric Bethsy

La capitaine Wendie Renard avait promis un sacre pour Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais l’a fait. Ce samedi, sous les yeux de leur ancien président, les Fenottes ont remporté la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (2-1). Les joueuses de Sonia Bompastor ont profité d’une entame parfaite avec le doublé d’Hegerberg (12e, 23e), et ont résisté malgré la réduction du score de Bachmann (36e) sur penalty. L’expulsion de sa milieu Egurrola (86e) ne changeait rien, l’OL ajoute un nouveau titre à son palmarès et rend le plus beau des hommages à JMA.