OM-LOSC ‍: Benatia et Letang suspendus

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Tous deux coupables d’être allés interpeller le quatrième arbitre à la fin du match entre l’OM et le LOSC en Coupe de France la semaine dernière, Mehdi Benatia et Olivier Letang ne sont plus les bienvenus sur les bords des terrains. Le directeur sportif marseillais et le président lillois avaient quitté leur place dans les tribunes avant la fin du match pour venir mettre la pression au bord du terrain. Ils n’ont pas encore été entendus par la commission de discipline de la FFF, qui a décidé de les suspendre provisoirement avant de pouvoir les écouter, probablement jeudi prochain. Expulsé dans cette folle fin de match, le Marocain risque gros car la FFF a l’habitude d’être très sévère avec les mauvais comportements, et le dirigeant olympien était en plus sur le coup d’un sursis.

Quand c'est Olivier Létang qui tient le 4e arbitre et qui lui parle d'un ton musclé, ça dérange personne bizarrement.



Soutien total à Medhi Benatia !https://t.co/9Alas9IQKS — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) January 15, 2025

Concernant Letang, le fait d’avoir saisi le bras du 4e arbitre est bien évidemment sanctionnable, surtout que le président du LOSC avait déjà eu des propos contre les officiels en début de saison. La FFF veut entendre les deux hommes avant de dévoiler sa sanction. Et en attendant, Benatia et Letang ne sont plus autorisés à arpenter les couloirs, les bords du terrain et à occuper toute fonction officielle les jours de match.