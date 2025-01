L1 ‍: Benatia et Letang lourdement sanctionnés ce jeudi ‍?

Dans : Ligue 1.

Medhi Benatia et Olivier Létang seront probablement sanctionnés jeudi soir par la commission de discipline de la FFF, qui va se pencher sur leur cas après la fin de match houleuse entre l’OM et Lille la semaine dernière.

Le 14 janvier dernier, la fin de match entre l’Olympique de Marseille et Lille s’est déroulée sous haute tension. Medhi Benatia et Olivier Létang ont vécu les dernières minutes depuis le bord de la pelouse, et le directeur du football de l’OM a même été exclu par Clément Turpin en raison de ses propos à l’égard du quatrième arbitre. L’ancien défenseur de la Juventus Turin avait contesté son carton rouge au micro de BeInSports après le match. Quoi qu’il en soit, il risque gros à présent selon L’Equipe, qui explique que Medhi Benatia est sous le coup d’un sursis après une sanction de la commission de discipline de la LFP, qui l’avait condamné à six matchs de suspension dont trois ferme en raison de ses propos à la mi-temps et à la fin du match contre l'OL au Groupama Stadium.

Sanction connue ce jeudi pour Letang et Benatia

« Ce sursis peut être révoqué, en totalité ou en partie » écrit le quotidien national, pour qui Olivier Létang ne passera pas non plus à travers des goûtes. Car même s’il n’a pas pris de carton rouge sur le moment, le président du LOSC a bien fait l’objet d’un rapport de la part du corps arbitral après le match. Il sera lui aussi jugé par la commission de discipline de la FFF, qui prévoit deux matchs de suspension en cas de comportement agressif et/ou propos déplacés à l’encontre des arbitres, ce qui est justement reproché à Olivier Létang dans le cas précis. La commission de discipline de la FFF pourrait aussi interdire au patron du LOSC de représenter son club dans les instances comme le conseil d’administration ou le siège de la Ligue. Les deux dirigeants, qui ne seront pas présents physiquement jeudi soir, connaîtront en tout cas leurs sanctions dans les heures à venir et ils peuvent déjà se préparer au pire.