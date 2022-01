Monaco et l’ASSE évitent le piège

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Dans la suite des 16e de finale, l’AS Monaco a imposé sa loi à Quevilly avec une victoire 3-1. Score aussi net pour l’ASSE à Jura Sud, même s’il a fallu attendre la fin de match pour faire la différence, avec le premier but, sur pénalty, du revenant Bakary Sako (4-1). Reims a eu toutes les peines du monde pour s’imposer à Thaon, avec un but inscrit à la dernière seconde par Hornby (0-1). Enfin, dans un match fou, Linas-Montlhéry a frôlé l’exploit en remontant trois buts de retard face à Amiens, pour finalement s’incliner aux tirs au but (3-3, 3-4 Tab).

Jura Sud Foot (N2) - AS Saint-Etienne (L1) 1-4

Quevilly Rouen Métropole (L2) - AS Monaco (L1) 1-3

ES Thaon (N2) - Stade de Reims (L1) 0-1

ESA Linas-Montlhéry (N3) - Amiens SC (L2) 3-3 (3-4 tab)