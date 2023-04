La finale Nantes-TFC et Emmanuel Macron, attention danger !

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Samedi soir, la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse se déroulera dans un Stade de France sous haute surveillance. La venue d'Emmanuel Macron dans un climat social très tendu fait craindre des tourments aux autorités.

Comme le veut la tradition, le président de la République assistera samedi soir à la finale de la Coupe de France qui opposera la FC Nantes au TFC. Une rencontre qui a fait le plein du Stade de France puisque 78.000 spectateurs sont attendus. Et c’est une évidence, compte tenu des mouvements sociaux liés à la loi sur les retraites, la présence d’Emmanuel Macron laisse penser qu’il pourrait y avoir de l’action. Et une première mesure a été prise puisque des barrières seront installées en bas des tribunes afin d’éviter l’intrusion sur la pelouse d’un ou plusieurs manifestants avant ou pendant la finale, et éventuellement des mouvements entre supporters des deux clubs.

Coupure EDF, carton rouge et grilles en bas de tribunes

"#MACRON CARTON ROUGE"



La finale de la coupe de France aura lieu dans une semaine, le samedi 29 avril au Stade de France, à Paris. Le match opposera les équipes de #Nantes et de #Toulouse. pic.twitter.com/PjxbawpofO — Contre Attaque (@ContreAttaque_) April 22, 2023

De même, face aux menaces des syndicats de provoquer des coupures d’électricité durant la rencontre Nantes-TFC, les organisateurs et les responsables du Stade de France ont fait venir des groupes électrogènes pour compenser au moins provisoirement ces coupures. Enfin, c'est un autre mouvement qui pourrait finalement mettre à mal toutes ces « protections ». Compte tenu du fait qu'il sera évidemment impossible d'entrer dans l'enceinte dionysienne avec des casseroles, différents mouvements demandent aux 78.000 spectateurs de venir avec un carton rouge en papier afin de réaliser un tifo géant à destination du chef de l'Etat. On se souvient que lors de la récente réception des Pays-Bas au Stade de France, un « Macron démission » avait été lancé à la 49 minutes et 3 secondes du match, en référence à l'article 49-3.