Cpe ‍: OL-Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaine voir le match

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Place à la Coupe de France cette semaine avec notamment une belle affiche au programme pour ouvrir le bal. Il s’agit de la rencontre l’OL et Strasbourg. Un match qui va très bien garnir le Groupama Stadium en raison de la belle série de victoires de la formation de Pierre Sage, qui rêve d’en profiter pour valider son billet pour les demi-finales de la compétition. Surtout que l’équipe alsacienne est elle bien moins performante ces derniers temps, et plonge dangereusement au classement.

Coup d'envoi à 20h45 pour OL-Strasbourg

👀 Focus sur notre quart de finale de Coupe de France 🏆🔴🔵



🔜 #OLRCSA | #CoupedeFrance pic.twitter.com/5HUT7RUp0j — Olympique Lyonnais (@OL) February 26, 2024

Cette rencontre sera donc la première des quarts de finale et se disputera ce mardi 27 février à 20h45. Le match sera diffusé par BeIN Sports, et disponible sur la première chaine du groupe : BeIN 1. Ce sera le duo habituel composé de Christophe Josse et Daniel Bravo qui sera aux commentaires, accompagné par Julien Chapuis au bord du terrain. La prise d’antenne aura lieu à 20h00 avec Florian Genton et Luis Fernandez à l’animation de cette soirée qui débouchera sur le premier qualifié pour le dernier carré.