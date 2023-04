CdF : Toulouse explose Nantes et prend la Coupe !

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Finale de la coupe de France

Stade de France

Nantes-Toulouse 1-5

Buts : Blas (75e sur pen.) pour Nantes ; Costa (4e, 10e), Dallinga (23e, 31e), Aboukhlal (79e) pour Toulouse

Dans une finale déséquilibrée et rapidement pliée, Toulouse a étrillé le tenant du titre Nantes 5-1. Le TFC remporte la première coupe de France de son histoire.

Nantes-Toulouse avait tout de l'affiche équilibrée et indécise sur le papier. 30 minutes plus tard, on était plus proche d'une destruction minutieuse de l'équipe nantaise. Toulouse démarrait bien mieux le match dans l'engagement et cela se concrétisait au tableau d'affichage. Sur un corner de Van den Boomen, le jeune Logan Costa s'imposait dans les airs et fusillait de la tête Lafont. Il récidivait quelques minutes plus tard sur un coup-franc mal renvoyé par la défense nantaise pour son doublé. La faible réaction nantaise était réduite à néant par deux nouveaux buts de Dallinga, l'un d'un piqué alors qu'il avait été bien trouvé en profondeur par Suazo et l'autre en renard après une première frappe de Chaibi. 4-0, après une demi-heure et une mi-temps, le match était plié.

Bienvenue dans la Ville rose où les rêves se réalisent,

Bienvenue en Occitanie, où l'on revient toujours,



Bienvenue au TéFéCé, 𝙡𝙚 𝙘𝙡𝙪𝙗 𝙫𝙖𝙞𝙣𝙦𝙪𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙚 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 2023 🏆#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/D7Ak845o6a — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 29, 2023

La seconde période était tranquille pour Toulouse et très pénible pour Nantes malgré trois changements au repos. Delort avait notamment pris la place de Pallois mais il ne pesait pas sur la rencontre. Le 5-0 était même plus proche que le 4-1, Lafont passant proche de se faire lober par lui-même sur un centre (52e). Finalement, Nantes sauvait l'honneur. Nicolaisen fauchait Centonze dans la surface et Blas convertissait la sentence en force. Mais, le dernier mot était toulousain avec un cinquième but sur un boulet de canon de Aboukhlal. 5-1, une claque énorme pour Nantes qui devra se remobiliser en Ligue 1 et assurer son maintien. Toulouse valide son beau projet par une première coupe de France et une qualification européenne la saison prochaine.