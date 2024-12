CdF ‍: Strasbourg stoppe le conte de fées calaisien

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 32e de finale

Stade de l’Épopée

Calais-Strasbourg 0-3

Buts : Santos (57e), Mara (73e, 89e)

24 ans après, Calais n'a pas battu de nouveau Strasbourg. Les Calaisiens s'accrochaient une mi-temps, ratant même un penalty avant le repos. Ensuite, Strasbourg se réveillait et faisait preuve de plus de réalisme que la formation de National 3. Andrey Santos marquait de la tête sur corner puis Sékou Mara faisait le break après une mauvaise intervention du gardien. L'ancien bordelais s'offrait même un doublé en fin de match. Les Alsaciens s'imposaient 3-0 pour rejoindre les 16es de finale et éviter le destin funeste du Havre et de Montpellier sortis plus tôt dans la journée.