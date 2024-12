CdF ‍: OM - LOSC choc des 16es de finale ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, en marge du dernier 32e entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France s’est déroulé sur le plateau de beIN Sports. Et les boules ont offert un énorme choc entre l’OM et Lille au Stade Vélodrome.

𝐎𝐌 🆚 𝐋𝐎𝐒𝐂 💥



Choc à l’@orangevelodrome : nos Olympiens accueilleront les Dogues dans le cadre des 16èmes de finale de la 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 🏆



🗓️ Rendez-vous le 15 janvier prochain 👀 pic.twitter.com/vo3C5dSVHA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2024

Pour le reste, l’OL jouera un derby à Bourgoin Jallieu (N3), alors que le PSG affrontera Espaly (N3), l'un des petits poucets, en cas de qualification. À noter aussi plusieurs chocs entre clubs de L1, avec Reims - Monaco, et Brest - Nantes.



Les matchs se joueront en semaine, autour du 15 janvier 2025.

Le tirage au sort complet des 16es de finale de la Coupe de France :

Le tirage des 𝟏𝟔𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 a rendu son verdict ! Voici toutes les affiches 🆚



Quel match attendez-vous le plus ? 👀#CoupeDeFrance pic.twitter.com/5oUF9vXz1W — Coupe de France (@coupedefrance) December 22, 2024

SC Bastia (L2) - OGC Nice (L1)

Dives Cabourg (N3) - Le Puy Foot 43 Auvergne (N2)

Toulouse FC (L1) - Stade Lavallois (L2)

Quevilly Rouen Métropole (N) - Angers (L1)

Le Mans FC (N) - Valenciennes (N)

Haguenau (N2) - Dunkerque (L2)

OM (L1) - Lille OSC (L1)

Troyes (L2) - Rennes (L1)

Stade Briochin (N2) - FC Annecy (L2)

Guingamp (L2) - Sochaux (N)

Reims (L1) - Monaco (L1)

FC Bourgoin Jallieu (N3) - OL (L1)

Tours FC (N3) ou FC Lorient (L2) - AS Cannes (N2)

Stade Brestois (L1) - FC Nantes (L1)

ES Thaon (N3) - Strasbourg (L1)

FC Espaly (N3) - Lens ou PSG (L1)