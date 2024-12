CdF ‍: Montpellier giflé, Gasset meurt de honte

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Déjà mal en point en Ligue 1 avec une dernière place au classement, Montpellier ne s'est pas consolé en coupe de France...

Le MHSC a été humilié 4-0 au Puy Foot, une formation qui évolue pourtant en National 2. Après le match, Jean-Louis Gasset accusait vraiment le coup. « La honte. Un sentiment de honte. C'est une compétition qui pouvait nous donner un peu d'oxygène, on va bien l'analyser parce qu'on a été balayés. On a perdu tous les duels, manqué les deux premières occasions qui auraient pu faire basculer le match. Mais mentalement, c'est très inquiétant », a t-il lâché en conférence de presse, soulignant les importantes lacunes mentales et techniques de son équipe. Le coach héraultais a deux semaines devant lui pour remettre les têtes à l'endroit avant un déplacement périlleux à Lyon pour débuter 2025.